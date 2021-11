Guten Morgen Hagen: Morgen geht’s ab in die Luke

Davon, vor Totensonntag Weihnachtsdeko zu platzieren, hält Yvonne Hinz nicht fiel. Aber am 1. Advent krabbelt sie in die Deko-Luke auf dem Boden.

Manche Gepflogenheiten und Bräuche finde ich überholt, aber an dieses für mich ungeschriebene Gesetz halte ich mich strikt: Vor oder an Totensonntag wird keine Weihnachtsdekoration aufgestellt oder angebracht.

Schon vor dem und erst recht am vergangenen Wochenende stutzte ich, da ich in jeder Straße bereits knallbunte Lichterketten in Bäumen oder Kunststoff-Nikoläuse, die sich außen an Fensterbänken hochziehen, sah. Nein, Weihnachtsschmuck brauche­ ich vor dem 1. Advent nicht.

Apropos – am morgigen Sonntag können wir die erste Kerze anzünden­. Und dann kletter ich in unsere Dachboden-Luke und sichte Fenstersterne aus Holz und Rentiere aus Filz. Ich freu’ mich drauf.

