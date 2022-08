Guten Morgen, Hagen: Musikalischer Sündenfall

Sich im Rahmen einer Haushaltsauflösung von einem Klavier zu trennen, fällt schwer. Martin Weiske blickt auf ein Instrument mit Erinnerungen.

Die Entrümpelung des Elternhauses zehrt an den Nerven. Die Massen an Hinterlassenschaften sind das eine – hier sind einfach Fleiß, Muskelkraft und Geduld gefragt. Viel fordernder ist jedoch die emotionale Komponente. Jeder Gegenstand muss angepackt, bewertet, der künftige Nutzen abgewogen und letztlich eine ultimative Entscheidung getroffen werden: aufheben, verkaufen, an andere Interessenten weiterreichen oder letztlich doch zum Sperrmüll?

Bei Plastikschüsseln aus der Küche und ausgebeulten Schuhen ist der Abwägungsprozesse in Bruchteilen von Sekunden erledigt, für die meisten Kleidungsstücke werden Bedürftige sich noch bedanken. Aber schon bei Büchern fällt es mir äußerst schwer, sämtliche Regalmeter zu Altpapier zu erklären. Als Angehöriger der schreibenden Zunft pflegt man eben einen tiefen Respekt gegenüber sämtlichen Druck-Erzeugnissen.

Besonderes Kopfzerbrechen bereitet noch die Zukunft des bewährten Familienklaviers. Hier haben es gleich mehrere Tastenhengst-Generationen mit unterschiedlicher Begabung zu mehr oder weniger überschaubarer Virtuosität gebracht. Niemand möchte das hölzerne, völlig intakte Instrument übernehmen. Also mit dem Fünf-Kilo-Hammer mit brachialer Gewalt die Wertstoffe voneinander trennen? Wer bewahrt mich vor diesem musikalischen Sündenfall? Anruf genügt.

