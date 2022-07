Guten Morgen Hagen: Neues „Bio-Bike“ wird noch geschont

Warum sich Yvonne Hinz langsam von ihrem alten Rad trennen muss und wann das neue Bio-Bike zum Einsatz kommt.

Ich möchte wetten, dass mein alter Drahtesel noch mindestens fünf Jahre durchhält. Jetzt, da er weiß, dass der Nachfolger ihm bereits im Nacken sitzt.

Mein treuer Begleiter für Über-Stock-und-Stein-Touren hat mehr als sieben Jahre auf dem Buckel. Im April­ 2015 hab’ ich das Rad – ich glaube, ein Mittelding zwischen Kinder- und Damenfahrrad – für kleines Geld erstanden. Und seitdem hab’ ich ordentlich in die Pedalen getreten - mehr als 20.000 Kilometer zeigt der Zähler an.

Der Lack am alten Rad ist ab

Aber an meinem geliebten Vehikel – kein E-Bike! – ist mittlerweile der Lack echt ab. Schläuche und Reifen haben wir bereits getauscht, die Kette ziehen wir alle sechs Wochen wieder stramm, aber das Klappern und Scheppern wird irgendwie immer lauter. Und nerviger.

Also haben wir es getan – am Samstag haben wir ein neues „Bio-Bike“ (klingt natürlich trendiger als „herkömmliches Fahrrad“) gekauft. Gar nichts Dolles, ein ganz normales, recht kleines Rad mit Sieben-Gang-Schaltung und vor allem mit Rücktritt. Das Neue, in modernem Off-White gehalten, hat seine Jungfernfahrt am Wochenende bestens gemeistert.

Für Schönwetter-Ausflüge

Und jetzt? Steht es in der Garage und wird vorerst nur für Schönwetter-Ausflüge genutzt. Und es darf mit in den Urlaub. Mein altes Schätzchen wird vorerst noch nicht ausrangiert. Mal schauen, wie lange es noch mitspielt.

