Guten Morgen Hagen: Pendelbus zum Muschelsalat zum Nulltarif

Besucher des Muschelsalats am kommenden Mittwoch sollten auf jeden Fall den Bus nutzen, empfiehlt Redakteurin Yvonne Hinz.

Warum am Mittwoch ein Pendelbus zum Struckenberg eingesetzt wird und wann dieser fährt, weiß Yvonne Hinz.

Egal, ob Sie ein Monatsticket, ein 9-Euro-Ticket oder gar kein Ticket besitzen – am Mittwoch, 3. August, sollten Sie auf jeden Fall den Bus nutzen.

Worauf ich anspiele? Auf den Muschelsalat, der dann in Hagen-Eilpe auf der Kampfbahn Struckenberg stattfindet. Wer sich dort oben auskennt, weiß, dass die Parkmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Gelinde ausgedrückt.

Daher empfehlen die Veranstalter den Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzurücken.

„Zusätzlich gibt es einen Pendelbus“, unterstreicht Astrid Jakobs, Leiterin des Kulturbüros. Und weiter: „Der Pendelbus fährt am Mittwoch von 17 bis etwa 22 Uhr ab dem Eilper Denkmal zum Veranstaltungsort und wieder zurück zum Denkmal. Und die Nutzung ist kostenlos.“

Im Pendelbus gelte natürlich – wie in jedem Bus – Maskenpflicht, erinnert Astrid Jakobs.

Lohnenswerter Besuch

Warum es sich bestimmt lohnt, hoch zum Struckenberg zu kommen­?

Zum einen, da die Kampfbahn zum ersten Mal für den Muschelsalat als Veranstaltungsstätte genutzt wird. In früheren Jahren wurde der Bleichplatz in Eilpe bespielt. Dort ging es zwar beschaulich-gemütlich zu, doch es war zwischen den Häuserzeilen auch sehr beengt. Nun ist die zur Verfügung stehende Fläche weit größer.

Zum anderen, da gleich zwei Künstlergruppen auftreten und Sommer-Kultur bei freiem Eintritt präsentieren. Eine Liebesgeschichte bringt das Teatro SÓ auf die Open-Air-Bühne, danach gibt’s Artistik­ von La Trócola Circ. Die erste­ Doppel­-Vorstellung startet um 18 Uhr, die zweite um 20.30 Uhr.

Am Mittwoch soll es einen herrlich-milden Sommerabend geben. Also: Ab in den Bus!

