Guten Morgen Hagen: Rocky lässt keinen Platz für Pazifismus

Die Berichterstattung über Sylvester Stallone hat die Woche in Hagen geprägt. Zeit für einen Blick zurück – auf die erste Begegnung mit „Rocky“.

Ist ja viel über Sylvester Stallone in Hagen geschrieben worden. So geballt machen wir eigentlich nicht. Es passiert so viel in einer Stadt, was diese Homepage zu einem Fenster macht, durch das man quasi hineinblickt ins Stadtgeschehen.

Nun aber ist ein Weltstar hergekommen. Was mich zur persönlichen Stallone-Erfahrung bringt. Bin in einem pazifistischen Haus groß geworden. Durfte als Kind seine Filme nicht gucken. Zu brutal.

Der erste Rocky-Film in England

Dann aber besuchten wir Freunde in England. Und als ein Filmabend anstand, sollte ein Streifen her, in dem komplizierte Dialog selten sind: Rocky IV. Pazifismus musste hinten anstehen.

