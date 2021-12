Guten Morgen Hagen: Sensibilisieren für den Unrat

Auf den Abfall rund um die Öwen-Witt-Sporthalle blickt Martin Weiske durch die Augen einer Leserin.

Die Leserin ist aus ihrer tiefsten Seele sauer: Der Fußweg den Kratzkopf hinab an der Öwen-Witt-Halle vorbei in Richtung CVJM gleiche einem Saustall, wettert die engagierte Dame. Dabei handele es sich durchweg um Verpackungsmüll, der zu kleinen Snacks gehöre oder um Einweg-Trinkbehältnisse. Dafür, so unterstellt die Anwohnerin, seien sicherlich die Schüler-Scharen verantwortlich, die dort tagtäglich in Richtung Innenstadt pilgerten. Ein Generalverdacht, der angesichts des Anblicks jedoch nicht abwegig erscheint. Daher ihr Vorschlag: Jede Klasse solle dort wochenweise eine Aufräumpatenschaft übernehmen. Das sensibilisiere für Stadtsauberkeit und diszipliniere zugleich.

