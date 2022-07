Guten Morgen, Hagen: Spärliche Informationen für Fahrgäste

Hagen. Fehlende Fahrplaninformationen in der Hagener Innenstadt treiben die Hagener Buskunden um. Passiert ist bis heute nichts.

Dieser Hagener ist ein überzeugter Nutzer des örtlichen Busnetzes. Erfreut beobachtet er, dass das Neun-Euro-Ticket plötzlich ganz neue Kunden-Gruppen in den ÖPNV lockt. Umso ärgerlicher jedoch, dass ausgerechnet am zentralen Haltepunkt am Sparkassen-Karree kein Fahrplan für die Buslinie 527 hängt, die sich auf der Route Ischeland – Hauptbahnhof – Stadtmitte – Emst – Tondernstraße – Loxbaum bewegt.

Kein Drama, könnte man meinen. Dem kann ja Abhilfe geschaffen werden – wird es aber nicht.

Keinerlei Hinweise zu den Abfahrtszeiten

Schon zum Fahrplanwechsel im Juni hatte der engagierte Bürger bei der Hagener Straßenbahn AG angemahnt, dass es in Fahrtrichtung Emst an der Haltstelle keinerlei Hinweise zu den Abfahrtszeiten der Busse gebe. Leider ohne Ergebnis. Diese Woche hat er daher direkt das Büro der Hagener Straßenbahn AG angesteuert, um erneut auf den Fauxpas direkt vor der eigenen Service-Bürotür hinzuweisen.

Mit dem erwarteten Ergebnis: Wieder nichts passiert. Dabei gibt es dort durchaus drei Hinweistafeln, die nicht mit Abfahrtszeiten, sondern Werbung bestückt sind. Raum für sachdienliche Kundeninformationen wäre also vorhanden. Denn auch heute gilt: Nicht jeder Busnutzer organisiert sich über das Smartphone. Und die großen digitalen Hinweistafeln, die künftig in der City mit umfassenden Informationen zu sämtlichen Echtzeit-Abfahrtszeiten platziert werden sollen, lassen noch eine ganze Weile auf sich warten.

