Guten Morgen Hagen: „Stille Nacht“ auf dem Elbersgelände

Redakteurin Yvonne Hinz drückt den Veranstaltern des Adventssingens auf dem Elbersgelände in Hagen die Daumen, dass das kostenlose Angebot gut angenommen wird.

Hagen. An Weihnachtslieder im Oktober zu denken, fällt Redakteurin Yvonne Hinz nicht ganz leicht. Aber die Mitsingkonzerte bei Elbers erfordern Planung.

Im Oktober schon an „Ihr Kinderlein kommet“ und „Kling Glöckchen klingelingeling“ zu denken, wirkt irgendwie komisch? Nein, denn alles erfordert schließlich Planung. Wie das Adventssingen auf dem Elbersgelände in Hagen.

Also „Last Christmas“ zu nächtlicher Stunde in der Großdisco? „Ach was“, schüttelt Stefan Ley, Mit-Betreiber der Betriebe Capitol und Neue Färberei, amüsiert den Kopf. „Wir laden an den vier Adventssonntagen spätnachmittags zum Singen klassischer Weihnachtslieder bei uns auf dem Gelände ein.“

Der Musiker Mark Richter strickt gerade ein musikalisches Programm zusammen, das aus „Oh Tannenbaum“ und „Stille Nacht“ und vielem mehr bestehen wird. „Toll wäre es, wenn auch Kindergruppen oder Chöre vorbeikämen, um mitzuschmettern“, sagt Ley.

Was am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember mitzubringen ist? Nichts, außer Lust auf Weihnachtslieder. Aber wetterfeste Klamotten sollten sich die Besucher schon zurecht legen, denn das Konzert für jedermann findet auf der kleinen Bühne vor dem Bowling Room statt.

Gut, dass es bis zum ersten Adventssingen­ noch ein wenig hin ist. Denn wirklich textsicher bin ich bei Tochter Zion und Co. schon lange nicht mehr.

