Guten Morgen Hagen: Übellaunigkeit beim Tanken

Mit lachendem und weinendem Auge blickt WP-Redakteur Martin Weiske auf die aktuellen Benzinpreise.

Wer hätte zu Beginn der 80er-Jahre gedacht, dass wir den Neue-Deutsche-Welle-Visionär Markus mit seinem „Ich will Spaß“-Song und seiner Benzinpreis-Prognose von 3,10 Mark einmal belächeln? Der Besuch einer Tankstelle führt in diesen Tagen zu akuter Übellaunigkeit in Kombination mit Schnappatmung. Denn die Sprit-Preise lassen bereits den Zwei-Euro-Horizont in der Ferne erahnen. Daran ändert auch der taktische Kniff wenig, lieber in den Abendstunden den Tank nachzufüllen, weil es da erfahrungsgemäß ein paar Cent günstiger ist.

Ich persönlich lehne mich zurzeit noch entspannt zurück, weil mich nach einem Frankreich-Urlaub weiterhin E10-Super von einer Luxemburger Zapfstation antreibt. 1,39 Euro habe ich vor gut zwei Wochen dort bezahlt – direkt an der Autobahn. Beim Blick auf die Hagener Situation ein geradezu paradiesischer Preis.

Zumal die Koalitionsgespräch in Berlin vermuten lassen, dass die dringend erforderliche Klimawende direkt durch den Geldbeutel führt. Ich bin jedenfalls motiviert, deutlich mehr Wege zu Fuß oder mit dem E-Scooter zu erledigen. Und bei einem Nancy-Besuch im November werde ich bestimmt noch einmal in Luxemburg anhalten – und genüsslich volltanken.

