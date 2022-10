Guten Morgen, Hagen: Vergessene Sackgasse

Beim Thema Stadtsauberkeit lohnt sich auch der Blick in die Seitenstraßen.

Nur mal ganz unverbindlich angefragt: Wann ist eigentlich das letzte Mal ein Vertreter der Stadt oder der kommunalen Tochtergesellschaften im toten Arm der Eugen-Richter-Straße gewesen?

Gemeint ist jener einst viel befahrene Abschnitt, der an der Hördenstraße abzweigt und heute an der Rückseite eines Autohauses irgendwo in Nirgendwo endet. Also genau dort, wo im Niemandsland zwischen Haspe und Wehringhausen Fuchs und Hase verschämt nach dem Weg fragen.

Was sich hier am Straßenrand an Müll und Unrat angesammelt hat, schreit zum Himmel. Mit dem Fall der ersten Blätter wird wieder sichtbar, was vorzugsweise die Pennäler der Hochschule für öffentliche Verwaltung – darunter zahlreiche angehende Polizisten – dort hinterlassen. Diese stellen in der Sackgasse oft ihre Autos ab, schieben sich im Anschluss gerne noch ein opulent umverpacktes Frühstück zwischen die Zähne und lassen anschließend die Hüllen fallen – also die des Snacks.

In der zweiten Tageshälfte ist die verborgene Straße dann ein beliebter Treffpunkt für Pkw-Schrauber-Seminare und Kofferraum-Deals. Und am Wochenende übernachtet dort gerne auch mal ein Trucker im Führerhäuschen seines Lkw abseits des Zivilisationslärms. Einschließlich Morgentoilette, womit nicht bloß Zähneputzen gemeint ist.

Wer kümmert sich? Die Anrainer, der Hagener Entsorgungsbetrieb, der für Grünraum mitverantwortliche Wirtschaftsbetrieb oder gar die Forstleute? Vermutlich wird in diesem Reigen jeder sofort erklären können, warum er unzuständig ist. Und der gesamte Unrat und Dreck bleibt mal wieder liegen.

