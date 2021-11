Guten Morgen Hagen: Verliebt, verlobt - vergessen

Hagen. Am Wasserschloss Werdringen in Hagen wären einige Trauungen beinahe vergessen worden. Die Stadt hat sich bei den Gesellschaften entschuldigt.

Dann steht man da, am - wie es heißt - schönsten Tag des Lebens. Die Hochzeitsgäste sind angereist aus Nah und Fern. Der Sekt ist schon kaltgestellt und mit freudiger Erwartung blickt man dem Ja-Wort entgegen. Dann aber kommt der Standesbeamte nicht. Tja, und dann steht man da…

Ein Horror-Szenario für wirklich jedes Brautpaar. Und keineswegs ausgedacht – sondern vergangenes Wochenende gleich mehreren Paaren in Hagen am Wasserschloss Werdringen so passiert. „Durch einen Fehler im Standesamt wären tatsächlich beinahe Trauungen vergessen worden“, sagt Stadt-Sprecher Michael Kaub. Alle Trauungen konnten aber stattfinden, „wenn auch mit einer Stunde Verspätung. Hierfür haben wir uns bei den Gesellschaften entschuldigt, die trotz der Verspätung alle Verständnis zeigten.“

