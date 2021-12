Guten Morgen Hagen: Von Florida und „El Gordo“

Redakteurin Yvonne Hinz hat ein nettes Telefonat mit einem Volmetaler geführt. Er urlaubt derzeit in der Ferne.

Redakteurin Yvonne Hinz erzählt über ein Telefonat, in dem es um Florida und „El Gordo“ geht.

Ich telefoniere mit einem freundlichen Zeitgenossen, um ihm ein paar Fragen zu stellen. „Guten Morgen Frau Hinz“, flötet der Mann tiefenentspannt ins Handy.

Okay, hier in Hagen ist es Mittagszeit, aber der Angerufene klärt mich auf. Er sei in Florida, käme gerade aus dem Wasser und alles sei herrlich.

Zugegeben, ein bisschen beneide ich ihn schon.

Am 8. Januar sei er zurück in Deutschland, versichert der Mann, räumt dann jedoch ein: „Allerdings nur, wenn ich in der spanischen Weihnachtslotterie nicht gewonnen hab’.“

Stimmt ja, gestern war ja die millionenschwere „El-Gordo“-Ziehung. Wunder gibt’s ja immer wieder.

Obwohl – ich glaube, mein Gesprächspartner und ich laufen uns demnächst im Volmetal wieder über den Weg.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen