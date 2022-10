Guten Morgen, Hagen: Warme Socken

Noch ist der Winter nicht da. Doch bevor er kommt, würde mancher Heizungsnutzer sich freuen, wenn vorher mal ein Techniker vorbeischauen könnte.

Wenn’s um kluges Heizen und Energiesparen geht, bin ich vom Grundsatz her sofort dabei – und wir versuchen das auch zu Hause so umzusetzen. So haben wir beispielsweise „smarte“ (heute ist ja alles smart) Thermostate an den Heizkörpern im Büro oder Bad, die erkennen, wenn das Fenster geöffnet wird und die Heizung runterregeln. Über diese Geräte kann man ebenso einstellen, in welchem Zeitraum geheizt werden soll – und wann nicht. Das funktioniert einwandfrei.

Ein wichtiges Thermostat aber ist kaputt. Nämlich das im Wohnzimmer/Esszimmer – wo eine Fußbodenheizung verlegt ist. Und da man die Bude ja nicht ins Unermessliche heizen will, bleibt sie aus. Da man aber auch nicht frieren will (weniger als 17 Grad gemessen), versucht man, den Heizungsmonteur zu erreichen. Und dann passiert das, was aktuell so oft passiert. Die Betriebe sind ausgelastet, es gibt krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle usw. All das ist ja erst mal kein Problem. Aber der erste Anruf ist nun drei Wochen her. Und nach drei Wochen in der Kälte hatten wir die Nase voll. Also haben wir die Heizung kurzzeitig angestellt. Jetzt sind es 19 Grad. Und die Heizung wieder aus.

Jedenfalls ist da noch die kleine Hoffnung, dass der Monteur bald seinen Weg zu uns findet – möglichst vor dem Wintereinbruch.

