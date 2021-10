Guten Morgen Hagen: Warten im Bällebecken bei Ikea

Ausflug in den Wahnsinn: WP-Redakteur besucht Ikea-Möbelhaus an einem Samstag.

Hagen. Hinein in den Wahnsinn: Von einem Ausflug zu Ikea an einem Samstag erzählt WP-Redakteur Jens Stubbe in der Rubrik „Guten Morgen Hagen“.

Der Junge ist heiratsfähig. Das sei nur am Rande erwähnt. Die Aussteuer, die dem studentischen Leben in einem WG-Wohnheim-Zimmer eine alltagstaugliche Perspektive verschaffen soll, kann sich sehen lassen: Teller, Tassen, Töpfe, eine Salatschleuder, ...

Die Mitgift entstammt einem schwedischen Möbelhaus. Weil 312 Kilometer südwestlich von Hagen elterlicher Beistand beim Hausrat-Shoppen unabdingbar war, blieb nur der Großkampftag, an dem skandinavische Gelassenheit so schnell zerbröselt, wie ein Knäckebrot unter einem Elchhuf.

An der Ikea-Kasse eskaliert der Wahnsinn

Samstags herrschen im blauen Möbelhaus mit gelber Aufschrift bürgerkriegsähnliche Zustände. Tausende maskierte Menschen schieben sich wie Lemminge mit zu breiten Einkaufswagen durch Gänge, auf denen Pfeile die Laufrichtung vorgeben. Es gibt kein Zurück. Eine Abteilung auszulassen, ist im Labyrinth nicht vorgesehen. Wer stehen bleibt, seinen Wagen parkt, wird zum Opfer. In langen Schlangen an den Kassen eskaliert der Wahnsinn. An den selbst kredenzten Hotdog danach – eine liebgewonnene Ikea-Tradition – ist nicht zu denken. Raus, nur raus.

Und beim nächsten Kind? Da lasse ich mich vorher im Kinderparadies abgeben und warte im Bällebecken.

+++ Lesen Sie auch: Neue E-Busse für Hagen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen