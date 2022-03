Guten Morgen, Hagen: Was bedeutet ein Krieg?

Dass nach reichlich Corona-Ausfällen und dem abgesagten Karneval die Schüler dennoch Extra-Urlaub zur Narretei erhalten, verwundert Martin Weiske.

Heute mache ich mich mal richtig unbeliebt und hinterfrage zum Aschermittwoch, warum reichlich Schüler in dieser Karnevalswoche den Wochenstart frei hatten? Machte es angesichts der aktuellen Situation wirklich Sinn, die beweglichen Ferientage fürs Brauchtum zu opfern? Müssen in einem Schuljahr voller Ungewöhnlichkeiten, in dem permanent beklagt wird, dass aufgrund der Corona-Unbilden das Eigentliche – nämlich der Unterricht im Klassenverband – deutlich zu kurz komme, überhaupt solche Extra-Tage getaktet werden? Oder wäre es gar geboten gewesen, den Kindern mal nahezubringen, was ein Krieg tatsächlich bedeutet?

Ach so, alles falsch. Thema verfehlt! Sechs, setzen!

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen