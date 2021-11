Guten Morgen, Hagen: Wenn Politik mal nachfragt

Die Brücke in der Badstraße wird saniert – hoffentlich baut die Stadt fixer als sie die Anfragen der Politik beantwortet.

Wer glaubt, dass die Umleitungswirren in der Innenstadt mit Fertigstellung der Marktbrücke ein Ende haben, der irrt. Denn mit der Sanierung der Badstraßenbrücke wird im Anschluss die nächste zentrale Verkehrsader in der Hagener City gekappt.

Wie das konkret ablaufen soll, weiß allerdings noch niemand. Zumindest nicht Jörg Klepper (CDU), Claus Rudel (SPD), Nicole Pfefferer (Grüne), Josef Bücker (Hagen Aktiv), Claus Thielmann (FDP), Ingo Hentschel (Linke) oder Frank Schmidt (BfHo), also die vordersten Reihe des Hagener Rates.

Sorge um den Innenstadt-Verkehr

Daher hat die geballte Politik-Kompetenz einen Fragenkatalog formuliert, um von der Stadt zu erfahren, wie es denn verkehrlich so weitergehen könnte: Wann passiert an der Badstraßenbrücke was? Gibt es Teilabrisse oder erneut eine Vollsperrung? Wie werden Autos und Busse umgeleitet? Gerät der ÖPNV-Fahrplan dramatisch aus den Fugen? Lohnt es sich, über Behelfsbrücken nachzudenken? Oder droht mehr dicke Luft für die Finanzamtsschlucht?

In der jüngsten Sitzung des Mobilitätsausschusses gab es seitens der Stadt mit Hinweis auf die Komplexität der Thematik auf keinen dieser Punkte eine Antwort. Allerdings: Die Anfrage stammt aus April – ist also ein halbes Jahr alt!

