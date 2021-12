Guten Morgen Hagen: Wer kauft den Mitleidsbaum?

Auf den letzten Drücker doch noch erfolgreich: WP-Redakteur Jens Stubbe hat in Hagen einen Weihnachtsbaum gefunden.

Hagen. Es war knapp, aber es hat geklappt. WP-Redakteur Jens Stubbe hat in Hagen einen Weihnachtsbaum gefunden. Wer aber kauf die Mitleidsbäume?

Die Werbung im Autoradio ist doch eine glatte Provokation. Vom schönsten Weihnachtsbaum ist da vor den Nachrichten die Rede. Diese Botschaft erreicht uns gerade in einem Moment, in dem wir unverrichteter Dinge bei Händler Nummer zwei vom Hof gefahren sind.

Sind spät dran. Aber hat der Borkenkäfer jetzt auch die Christbaum-Schonung befallen oder warum stehen auf den Höfen (Zitat meiner kritischen Begleiterin) „nur noch Mitleidsbäume“?

Erfolg erst beim dritten Händler

Habe ein Exemplar dieser Kategorie angehoben. Habe ihn in die beste Position gedreht. Habe mich meines Vaters erinnert, der in jedem Jahr ein mageres Gerippe nach Hause schleppte. Wollte auch einem solchen Bäumchen ein behagliches Zuhause über die Festtage geben. Wollte ihn durch Schmücken aufhübschen und mich an ihm erfreuen. Durfte ich aber nicht.

Händler Nummer drei hatte noch reichlich Auswahl. Haben ein Bild von einem Baum erstanden. Sein Duft und sein Antlitz werden an Heiligabend beim ersten „O Tannenbaum“ weihnachtlichen Glanz in der Wohnstube verbreiten.

Wer erbarmt sich den letzten Weihnachtsbäumen

Werde an den Mitleidsbaum denken, und mich wird die Frage quälen, ob sich irgendjemand noch seiner erbarmt hat.

