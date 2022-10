Guten Morgen, Hagen: Wo E10-Benzin nur 1,32 Euro kostet

Beim Blick auf die aktuellen Benzinpreise kommen bei Martin Weiske entspannte Erinnerungen an den jüngsten Frankreich-Urlaub hoch.

Wer Frankreich-Touren plant, steckt sich traditionell ein paar Extra-Euros in die Reisekasse, um an den Péage-Stationen finanziell gerüstet zu sein. Die Autobahn-Maut mag zwar finanziell schmerzen, dafür bleibt jedoch beim Weg in den Süden auf den Bezahl-Strecken der Verkehr meist übersichtlich und die Qualität des Straßenbelags erinnert an deutlich besser Zeiten der deutschen Verkehrsinfrastruktur.

Vollgetankt wird gerne noch mal in Luxemburg, wo die Sprit-Preise für EU-Verhältnisse traditionell unschlagbar günstig ausfallen. Doch das hat sich geändert: In Frankreich kann man derzeit E10 für 1,32 Euro zapfen. Selbst an französischen Autobahn-Raststätte fallen die Benzinpreise aktuell günstiger aus als beim luxemburgischen Nachbarn.

Der Grund sind nicht etwa besonders enge Verbindungen der einstigen Kolonialmacht zu Ölförderländern am Golf, sondern schlichtweg exorbitant hohe staatliche Subventionen aus Paris. Mit diesem Griff in den Steuertopf versucht Präsident Macron in schweren Zeiten jene sozialbewegten Gelbwesten zu besänftigen, die noch immer an vielen Ampeln und Kreisverkehren im Protestmodus präsent sind.

Dafür fehlt es beim liebsten EU-Nachbarn eindeutig an Insekten. Wer früher nach langer Heimreise daheim auf die Front seines Autos schaute, musste mit Blick auf die blutigen Hinterlassenschaften verschämt zur Kenntnis nehmen, dass die lange Nachttour so manchen Brummer oder Falter das Leben gekostet hat. Diesmal lohnte es kaum, in der Waschanlage vorbeizuschauen. Eine sehr deprimierende Urlaubserkenntnis in Zeiten des Klimawandels.

