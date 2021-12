Guten Morgen Hagen: Womanizer im Kunstquartier

Redakteurin Yvonne Hinz erinnert sich an ein „Treffen“ mit Dieter Nuhr in Dortmund.

Der Kabarettist Dieter Nuhr stellt im nächsten Jahr in Hagen aus. Yvonne Hinz ist gespannt, ob er noch immer so ein Womanizer ist.

Das Osthaus-Museum hat derzeit einen wirklich guten Lauf. Nachdem Sylvester Stallone mit seinen im Kunstquartier ausgestellten Bildern nicht nur in Hagen, sondern in ganz Deutschland Schlagzeilen gemacht hat und jüngst bekannt wurde, dass ab Februar auch der Musiker Bryan Adams in Hagen seine Werke präsentiert, stellt kurze Zeit später ein weiterer Promi bei uns aus: Dieter Nuhr.

+++ Lesen Sie auch: Stallone in Hagen: Wie schön meine Rocky-Illusion zerplatzt

Der bekannte Kabarettist mit spitzer Zunge rückt von Anfang Mai bis Ende Juni im Osthaus-Museum an und zeigt Fotografien.

Ich hab’ Dieter Nuhr vor 20 Jahren in einer Kneipe im Dortmunder Kreuzviertel getroffen, pardon, aus Entfernung gesehen. Damals war der dunkelhaarige Sonnyboy ein echter Womanizer. Ich bin mal gespannt, ob der wortgewandte Kabarettist das noch immer ist.

