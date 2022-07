Guten Morgen, Hagen: Zeilen für den Scheich

Auf das Fußball-Tippspiel der Redaktion und die Unlust auf die WM in Katar blickt Jens Stubbe.

Der Bundesliga-Tipp der Redaktion ist bereits vor Jahren ins Internet gewandert. Was im Grunde genommen auch für das Kassen- und Abrechnungssystem gilt. Bevor jetzt die Staatsanwaltschaft aktiv wird: Den Vorwurf des illegalen Glücksspiels weisen wir von uns.

Die Digitalisierung führt allerdings zu einer gewissen Unverbindlichkeit. Also erfordert es gleich mehrere Drohmails (auch kein Fall für Sie, Herr Staatsanwalt), bis tatsächlich alle Kollegen eingezahlt haben.

Den tapferen Spielleiter führt das jedoch nicht dazu, die Brocken hinzuschmeißen. Ein Nachfolger wäre auch nicht in Sicht. Und letztlich ist es ja nur der Tipp, der für ein bisschen Spannung in der langweiligsten Liga der Welt sorgt.

Boykott-Ankündigung

Was uns geradewegs zur WM in Katar führt. Und da möchte ich meinen persönlichen Boykott schon jetzt verkünden: Als Spielleiter stehe ich für einen Weltmeisterschafts-Tipp in einem Staat, in dem die Menschenrechte so viel gelten wie ein Vorfahrtsschild in einer italienischen Großstadt, nicht zur Verfügung.

Und übrigens: Ich hoffe, diese Zeilen hier liest irgendein Scheich aus Katar.

