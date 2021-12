Guten Morgen Hagen: Zum Glück kein Gedränge

Ein paar hundert Besucher haben bislang einen Winter-Spaziergang durchs Freilichtmuseum unternommen. WP-Redakteurin Yvonne Hinz will auch hin.

„Sympathisch“, „geschmackvoll“, „mal was ganz anderes auf dem Gelände“ – so fielen die Äußerungen der Besucher des Winterspaziergangs durch das illuminierte­ Freilichtmuseum in Hagen aus. An den ersten beiden Abenden – also am Donnerstag und am gestrigen Freitag – sei es nicht rappelvoll gewesen, „ein paar Hundert Besucher waren da“, bilanziert Museumssprecherin Uta Wenning­-Kuschel. Es habe kein nerviges Gedränge gegeben und auch keine Parkplatzknappheit.

Jetzt am Wochenende geht das Museums­-Team zwar von mehr Gästen aus, „doch mit einem Riesenansturm­ wie bei unserem über Hagens Grenzen beliebten Weihnachtsmarkt ist nicht zu rechnen. Menschenmassen möchten wir coronabedingt derzeit ja auch gar nicht auf unserem Gelände haben“.

Wer Lust auf den etwa einstündigen Rundgang mit romantisch beleuchteten Stationen hat, kann das Museum heute und morgen von 16 bis 22 Uhr besuchen; der Eintritt beträgt 5 Euro (Kinder bis 15 sind frei). In der kommenden Woche gibt es vier weitere Lichtzauber-Abende im Mäckinger Bachtal, und zwar von Donnerstag bis Sonntag.

Ich werd’ mir das romantische Event nicht entgehen lassen.

