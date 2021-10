Guten Morgen Hagen: Zwei gute Standorte für Mülleimer

WP-Redakteurin Yvonne Hinz hat zwei Stellen in Hagen, an denen neue Mülleimer platziert worden sind, gesichtet.

Hagen. In der Rubrik „Guten Morgen Hagen“ von WP-Redakteurin Yvonne Hinz geht es um Müll und was die Stadt Hagen dagegen unternimmt.

Also, eine Empfehlung hab’ ich schon mal parat. Ich meine in Bezug auf die Stellen im Stadtgebiet, an denen jüngst Mülleimer platziert worden sind. Die Stadt Hagen will die Standorte, an denen besagte Behälter neu aufgestellt wurden, im Blick haben.

Neue Stellen können ausprobiert werden

Wenn die Mülleimer genutzt werden – alles gut. Bleiben sie leer, wird eine andere Stelle ausprobiert.

So viel steht fest: Die Standorte am Bettermann-Parkplatz und auf der sich in der Nähe befindenden Ampel-Insel sind goldrichtig gewählt. Schon kurz nach dem Aufstellen quollen die Eimer mit Müll beinahe über. Also: Bitte stehenlassen!

