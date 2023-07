Gutmütige Hagenerin von Betrüger schamlos ausgenutzt

Hagen-Eilpe. Eine gutmütige Hagenerin ist am Wochenende von einem Betrüger am Straßenrand dreist ausgenutzt worden. Wer kann bei der Fahndung helfen?

Eine hilfsbereite Autofahrerin ist am Wochenende in Hagen von einem Betrüger schamlos ausgenutzt worden.

Am Samstagnachmittag fuhr die 36-Jährige gegen 17.25 Uhr mit ihrem Auto über den Volmeabstieg. Kurz nach der Anschlussstelle der Sauerlandlinie (A45 – Hagen-Süd) habe ein Mann mit seinem Auto am Fahrbahnrand gestanden und um Hilfe gewunken. Er fragte die Hagenerin nach Bargeld und gab an, dieses dringend zum Tanken zu benötigen. Die Frau, so berichtete sie später der Polizei, habe sich mit dem Unbekannten darauf verständigt, dass er ihr die geliehenen 30 Euro am Abend per PayPal zurücküberweise.

Beschreibung des Täters

Geld habe sie jedoch niemals erhalten, darüber hinaus seien sämtliche Kontaktversuche fehlgeschlagen. Der Mann sei etwa 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen. Er hatte eine stabile Statur und trug dunkle Kleidung. Die hilfsbereite Hagenerin erstattete Anzeige wegen Betruges bei der Polizei. Hinweise: 02331/986 2066.

+++ Auch lesenswert: Hagener Eltern müssen zur Einschulung tief in die Tasche greifen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen