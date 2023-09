Polizei Hagen Häusliche Gewalt: Ehepartner zeigen sich gegenseitig an

Vorhalle. Ein Streit eskaliert: Das Ehepaar aus Hagen zeigt sich danach gegenseitig an. Laut der Frau steckt aber mehr dahinter, als nur dieser eine Streit

In Vorhalle löste ein Hagener einen Polizeieinsatz aus. Der 53-Jährige stritt sich mit seiner Ehefrau, von der er seit ein paar Monaten getrennt ist, jedoch bislang noch zusammenwohnte. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, der Mann habe die Hagenerin am Hals gepackt und angeschrien. Sie habe ihn deshalb gebissen, um sich zu wehren. Dann habe der 53-Jährige den Arm seiner Frau ergriffen und sie auf den Boden geschubst. Dabei zog sich die Hagenerin leichte Verletzungen zu.

Rettungswagen bringt Frau ins Krankenhaus

Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Der 53-Jährige gab an, dass seine Frau ihn gebissen habe, er habe sie deshalb geschubst, ihr jedoch wieder aufgeholfen. In der Vergangenheit kam es nach Angaben der Ehefrau bereits häufiger zu körperlichen Auseinandersetzungen. Bisher habe sie sich nicht getraut die Polizei zu rufen, da ihr Mann ihr gedroht habe, dass ihr etwas passiere, wenn sie sich Hilfe holen würde.

Rückkehrverbot und Strafanzeige

Zudem habe der 53-Jährige sie seit der Trennung immer wieder beleidigt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. Er zeigte seine Ehefrau aufgrund des Bisses in den Arm an. Die Einsatzkräfte verwiesen den Hagener aus dem Einfamilienhaus und erteilten ihm ein Rückkehrverbot.

