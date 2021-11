Häusliche Gewalt in Hagen: Frau krankenhausreif geschlagen

Altenhagen. Ein Treffen mit dem Ex-Partner eskaliert: Der Mann rastet aus und prügelt auf seine Ex-Freundin ein. Sie wird verletzt ins Krankenhaus gebracht

Eine 46-jährige Frau ist in Hagen von ihrem Ex-Lebenspartner krankenhausreif geschlagen worden: Am Donnerstagnachmittag kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Zusammentreffen der beiden in der Wohnung der Hagenerin.

Häusliche Gewalt in Hagen: Blutige Platzwunde am Kopf

Der 34-Jährige ist hierbei plötzlich grundlos ausgerastet und hat mehrfach mit den Fäusten auf seine ehemalige Lebensgefährtin eingeschlagen. Diese erlitt unter anderem eine stark blutende Platzwunde am Kopf und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 34-Jährigen nicht mehr antreffen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

