Hagen: 1,6 Promille - Kneipenbesuch endet in der Zelle

Hagen Ein 30-Jähriger randalierte betrunken in einer Boeler Gaststätte. Als die Polizei anrückt, wird er aggressiv und beleidigt die Beamten.

Am Samstagabend rief eine Zeugin die Polizei gegen 22.50 Uhr in eine Gaststätte am Boeler Kirchplatz. Dort war einem 30-Jährigen bereits bei einem vorangegangenen Einsatz ein Platzverweis erteilt worden. Da sich der Betrunkene bereits dort aggressiv verhalten hatte, rückten am Abend dann gleich drei Streifenwagen an.

Ins Gewahrsam gebracht

Der Mann beleidigte die Beamten, als diese ihn erneut des Platzes verwiesen und die Ingewahrsamnahme androhten. Da der Hagener immer aggressiver wurde, legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Der Mann brüllte lautstark herum und versuchte, sich zu wehren. Er beleidigte die Beamten und konnte schlussendlich mit 1,6 Promille und nach einer ärztlichen Untersuchung mit vereinten Kräften ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige vorgelegt.

