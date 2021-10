Hagen: 1000. Baby des Jahres kommt im AKH zur Welt

Hagen. Das 1000. Baby in diesem Jahr in Hagen ist geboren. Es handelt sich um die kleine Alina. Mutter Mandy Otto ist überglücklich.

Ob die kleine Alina es so eilig hatte, um das 1000. Baby 2021 in Hagen zu werden? Jedenfalls kam der ganze Stolz von Mama Mandy Otto und Papa Robert am Samstag, 23. Oktober, um 6.09 Uhr auf die Welt – zwei Wochen früher als geplant und nach nur wenigen Stunden Wehen. „Da hatte ich mit deutlich längerer Zeit im Kreißsaal gerechnet“, schmunzelte sich Mutter Mandy lächelnd über die Geburt ihres ersten Kindes, das zugleich eben auch ein Jubiläumsbaby war.

In einziger Hagener Geburtshilfe kommen 1200 Kinder zur Welt

„Auch bei so vielen Geburten im Jahr und der mittlerweile Alltag gewordenen Pandemiesituation ist und bleibt jede Geburt für uns ein kleines Wunder, zu dem wir Ihnen von Herzen gratulieren“, freute sich auch Dr. med. Askin Dogan, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, für die frischgebackenen Eltern. In der einzigen Hagener Geburtshilfe kommen im Jahr mehr als 1200 Kinder auf die Welt.

Das Hagener Krankenhaus verfügt über ein zertifiziertes Perinatalzentrum Level 1, in dem auch Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm umfassend von den Experten der Geburtshilfe sowie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin auf einer der größten neonatologischen Intensivstationen in NRW versorgt werden. Von dieser langjährigen Erfahrung profitieren auch alle reifen Neugeborenen. Die umfassende medizinische und persönliche Betreuung dieser Babys und ihrer Eltern steht dabei im Mittelpunkt der täglichen Arbeit in der Geburtshilfe. Erst 2020 wurden hier der Kreißsaalbereich mit seinen vier modernen Kreißsälen renoviert und modernisiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen