Hagen: 1000. Baby geboren - Das ist der kleine Valentino

Hagen Das 1000. Baby am AKH in Hagen ist geboren. Es ist der 1000. Erdenbürger, der in diesem Jahr in Hagen das Licht der Welt erblickt.

Gemeinsam mit dem kleinen Valentino Burchart und seiner Familie konnte bereits am 5. November um 16:21 Uhr die 1000. Geburt im Agaplesion Allgemeinen Krankenhaus gefeiert werden. Das diesjährige Jubiläumsbaby wurde von seinen Eltern Vanessa und Giuseppe sowie seinen zwei Geschwistern schon sehnlich erwartet und hat einen besonderen Willkommensgruß von Dr. med. Askin Dogan, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, sowie Hiltrud Nevoigt, Oberärztin und Leitung des Perinatalzentrums Levels I, erhalten.

In der einzigen Hagener Geburtsklinik kommen im Jahr rund 1200 Kinder auf die Welt. Das AKH verfügt über ein zertifiziertes Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1), in dem auch Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm umfassend von den Experten der Geburtshilfe sowie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin auf einer der größten neonatologischen Intensivstationen in NRW versorgt werden.

