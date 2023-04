Hagen: 104 Palettensofas und Musik locken in die City

Hagen. Ab heute, 28. April, lockt das Event „Hagen update“ auf den Ebert-Platz. Alles über Palettensofas, grünes Licht und geführte Fahrradtouren.

Grün ist die bestimmende Farbe: Der Friedrich-Ebert-Platz präsentiert sich seit dem heutigen Freitagnachmittag in frischem Frühlingsgrün und lädt zum Verweilen ein. Zum zweiten Mal findet die Veranstaltung „Hagen update“ in der Innenstadt statt.

104 Palettenbänke aufgebaut

Beim ersten Event vor einigen Monaten wurde die Mittelstraße bespielt, jetzt geht es um den Platz vor der Volme-Galerie. „Wir haben hier 104 Palettenbänke aufgebaut“, sagt Kirsten Fischer von der Hagen-Wirtschaftsentwicklung. Anders ausgedrückt: Auf 104 Palettensofas können die City-Bummler Platz nehmen. Die über 300 Einzelpaletten, die mit 600 grünen Kissen bestückt sind, wurden im vergangenen Jahr für Open-Air-Events dieser Art extra angeschafft. Chillout-Bereiche und grüne Beleuchtung sorgen für Frühlingsflair. Nur das Wetter muss auch mitspielen…

Ein DJ legt Musik auf

Von 18 bis 23.30 Uhr legt ein DJ am heutigen Freitag wie auch am morgigen Samstag, 29. April, Musik auf. Auch die Volme-Galerie selbst beteiligt sich an „Hagen update“. In der Einkaufspassage gibt’s ebenfalls Live-Musik und Aktionen.

Am Samstag läuft die Veranstaltung von 11 Uhr bis 0 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein. „Die Wiedereröffnung der Rathaus-Galerie und die Möglichkeit, Teile der Fußgängerzone nun auch mit dem Fahrrad zu entdecken, sind tolle Neuigkeiten für Hagen und ein starkes Signal für die Region“, sagt Kirsten Fischer.

Der Friedrich-Ebert-Platz steht ganz im Zeichen des Fahrrads

Am Samstag um 11 Uhr gibt Oberbürgermeister Erik O. Schulz offiziell Teile der Fußgängerzone für den Fahrradverkehr frei. Anschließend steht der Tag auf dem Friedrich-Ebert-Platz ganz im Zeichen des Fahrrads. An Infoständen können sich Radfans, Gelegenheitsradler oder interessierte Passanten mit Anbietern und Experten wie z.B. dem ADFC austauschen.

Der „Hagen update“-Samstag steht ganz im Zeichen des Fahrrads. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unter dem Motto „Shop & Bike“ stehen Abstell- und Lademöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes zur Verfügung – zudem bietet der Bike Store Hagen einen kleinen Checkup- und Reparaturservice an.

Auch die Volme-Galerie beteiligt sich mit vielen Überraschungen zum Motto „Shop & Bike“, und Phoenix Hagen rundet Hagen update mit einer Freiwurfaktion ab.

Außerdem gibt es eine kostenlose, geführte Fahrradtour. Die Route vereint einige Höhepunkte der beiden Touren „Industriekultur in Hagen erradeln - Tour 1 (Nord/Ruhrtal)“ und „Ruhrtal 8“ und ist dadurch sowohl historisch interessant als auch landschaftlich reizvoll.

Der Start ist um 12 Uhr in der Innenstadt, wo die Tour auch nach ca. 3,5 Stunden wieder endet. Die Öffnung von Teilen der Fußgängerzone für den Radverkehr startet am Samstagmorgen mit Sternfahrten von privaten Organisatoren aus dem Norden, Westen, Osten und Süden Hagen’s in die City.

Weitere Informationen zum Programm findet man unter www.hagenentdecken.de/hagenupdate

