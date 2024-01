Polizei in Hagen Hagen: 104 Raser am Sonntag in nur zwei Stunden erwischt

Hagen In den Mittagsstunden des Sonntags hat die Polizei Hagen reichlich Temposünder auf der Eckeseyer Straße ertappt.

Das hat sich ja mal richtig gelohnt: Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hat am Sonntag in den Mittagsstunden auf der Eckeseyer Straße innerhalb von gut zwei Stunden sagenhafte 104 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Als Tagesschnellster kristallisierte sich ein Nissan-Fahrer heraus, der mit stolzen 86 km/h bei erlaubtem Tempo 50 unterwegs war. Auf ihn kommen 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrsünderdatei in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Weitere Kontrollen folgen

Ein weiterer Autofahrer wurde mit immerhin 80 km/h gemessen. Er muss mit 180 Euro Bußgeld, einem Punkt und ebenfalls mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Die Hagener Polizei kündigt angesichts dieses Ergebnisses an, in den nächsten Wochen weitere gezielte Kontrollen durchführen zu wollen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen