Hagen: 107-Jährige überlebt Corona-Erkrankung

Grete Fastenrath, die lange in Hagen gelebt hat, feiert ihren 107. Geburtstag im Altenzentrum am Schwesternpark in Witten. Pflegedienstleitung Martina Große Munkenbeck, Pflegebereichsleitung Gabriele Langenbach und Manuela Söhnchen vom Sozialen Dienst (von links) gratulieren