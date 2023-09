Hagen: 13-Jähriger boxt mit Schlagring in die Rippen

Polizei in Hagen

Wehringhausen. Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen greift in Hagen einer der Kontrahenten zum Schlagring.

Nach dem Hieb eines Jugendlichen mit einem Schlagring fahndet die Polizei Hagen nach dem Täter. Ein 16-Jähriger wurde am Mittwoch Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Der Jugendliche hielt sich gegen 18 Uhr in Wehringhausen in der Moltkestraße auf einem Garagenhof auf. Dabei seien zwei Jugendlichen ihn zugekommen. Nach einem kurzen Gespräch sei er im weiteren Verlauf mit einem Schlagring gegen die Rippen geschlagen worden, bevor sich die Täter aus dem Staub machen.

Beschreibung der Täter

Der leicht verletzte 16-Jährige suchte selbstständig ein Krankenhaus und anschließend eine Polizeiwache auf. Den Angreifer beschrieb er als etwa 13 Jahre alt und zwischen 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat eine dicke Statur und schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter ein blau-weißes Trikot von Puma, eine schwarz-beige Baggyhose sowie weiße Turnschuhe. Der Begleiter des aggressiven Jugendlichen sei zwischen 17 und 18 Jahre alt gewesen. Er hatte einen Bart und trug eine weiße Jacke der Marke Lacoste sowie eine schwarze Nike-Jogginghose. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 02331/986 2066.

