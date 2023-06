Finanzen Hagen: 13 Unternehmen gehen zu Jahresbeginn in Insolvenz

Hagen. Die Zahl der Insolvenzen hat sich in Hagen zu Jahresbeginn positiv entwickelt. Eine Auswertung der aktuellsten Daten.

Von Januar bis März 2023 haben die nordrhein-westfälischen Amtsgerichte 1033 Unternehmensinsolvenzen gemeldet, davon alleine 13 in Hagen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das zwar 2,5 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen als im vorherigen Quartal (Oktober bis Dezember 2022: 1059 Verfahren), allerdings ist in Hagen die Zahl um einen Betrieb gestiegen.

Die Höhe der voraussichtlichen Forderungen der Unternehmensinsolvenzen (d. h. alle Forderungen, die von den Gläubigern bis zum Zeitpunkt der Datenübermittlung an das Statistische Landesamt bei den Amtsgerichten angemeldet wurden) summierte sich im ersten Quartal 2023 auf 3,7 Milliarden Euro (Oktober bis Dezember 2022: 0,7 Milliarden Euro) und war damit mehr als fünfmal so hoch wie im vierten Quartal 2022.

Viele Menschen betroffen

Zum Zeitpunkt der Übermittlung waren 29.262 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einer Unternehmensinsolvenz betroffen, das waren mehr als fünfmal so viele wie von Oktober bis Dezember 2022 (damals: 5227 Beschäftigte). Ursächlich insbesondere für den Anstieg der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der voraussichtlichen Forderungen war eine erhöhte Zahl von Insolvenzanträgen wirtschaftlich bedeutender Unternehmen und Unternehmensketten.

In der Summe war die Zahl aller gemeldeten Insolvenzverfahren im ersten Quartal mit 6317 um 6,7 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal (Januar bis März 2022: 6768 Verfahren) und 6,1 Prozent niedriger als im vorherigen Quartal (Oktober bis Dezember 2022: 6 725 Verfahren). In Hagen wurden im ersten Quartale 2023 exakt 74 Insolvenzen gemeldet, das sind 28,8 Prozent weniger als im letzten Quartale des Vorjahres, als noch 104 Fälle registriert wurden.

49 Verbraucher heben in Hagen die Hand

Die voraussichtlichen Forderungen beliefen sich im ersten Quartal 2023 insgesamt auf 4,0 Milliarden Euro und waren damit fast viermal so hoch wie im entsprechenden vorherigen Zeitraum (Oktober bis Dezember 2022: 1,1 Milliarden Euro).

4080 der Insolvenzverfahren in Nordrhein-Westfalen betrafen Verbraucher (dazu zählen Arbeitnehmer, Rentner oder Erwerbslose); das waren 9,6 Prozent weniger als im vierten Quartal 2022 (damals: 4513 Verfahren). In Hagen gab es 49 Verbraucherinsolvenzen, was wiederum 24,6 Prozent weniger sind als im vorigen Quartal. Die voraussichtlichen Forderungen der Verbraucherinsolvenzen sind im ersten Quartal 2023 um 5,9 Prozent auf 0,18 Milliarden Euro gesunken (Oktober bis Dezember 2022:0,19 Milliarden Euro).

