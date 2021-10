Hagen: 14 Baucontainer landen auf dem Dach der Volme-Galerie

Hagen. In der Hagener Volme-Galerie laufen die Arbeiten rund um die Wiedereröffnung auf Hochtouren. 14 Baucontainer für 100 Handwerker werden platziert.

Die Blicke der Hagener Citybummler richten sich derzeit gen Himmel: Auf dem Dach der Volme-Galerie werden momentan 14 Baucontainer platziert.

Kampf gegen Hochwasser-Schäden

Der Grund: In den kommenden Tagen rücken zahlreiche Handwerker, Techniker und Fachplaner an, um in der aufgrund der Hochwasser-Schäden noch immer geschlossenen Einkaufspassage (nur der Discounter Netto ist bereits wieder am Start) die Infrastruktur wiederherzustellen.

„60 Handwerker sind schon vor Ort. Wenn die Truppe in wenigen Tagen komplett ist, ist das Team über 100 Köpfe stark“, erläutert Stephan Schnitzer, Geschäftsführer von Phoenix Development (Eigentümer der Volme-Galerie).

Container für Sanitär- und Sozialräume

In den Containern werden Sanitär- und Sozialräume eingerichtet; „für die gesamte Bauphase verbleiben die Container auf dem Dach“, so Schnitzler. Im Vorfeld sei natürlich die Statik des Gebäudes überprüft worden, versichert der Geschäftsführer.

