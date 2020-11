Hagen: 14. Corona-Todesfall - 84-Jährige stirbt

Hagen. Und wieder ist ein Hagenerin am Corona-Virus gestorben. Die 84-Jährige ist bereits der 14. Todesfall in Hagen.

In Hagen ist erneut eine Person verstorben, die auf das Coronavirus positiv getestet worden war. Der weibliche Patient war 84 Jahre alt.

Es ist der 14. Todesfall, der unmittelbar mit dem Ausbruch des Corona-Virus in Zusammenhang steht. Erst am Wochenende war ein 86-Jähriger verstorben, der an einer Vorerkrankung litt.

Aktuell 704 Corona-Infizierte in Hagen

Insgesamt sind aktuell 704 infiziert, 1081 Personen sind bereits wieder genesen und somit 20 Menschen aufgrund des bzw. mit dem Coronavirus verstorben.