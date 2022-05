Hagen: 14-Jähriger sprüht „Kumpel“ Pfefferspray ins Gesicht

Hagen. Der Streit zwischen Jugendlichen mündet in gefährlicher Körperverletzung. Was Dienstagnacht in der Körnerstraße in Hagen geschah.

Ein 14-Jähriger sprühte einem 19-Jährigen am Dienstag gegen 3 Uhr in der Körnerstraße in Hagen bei einer Auseinandersetzung Pfefferspray ins Gesicht. Die beiden Jugendlichen hielten sich zunächst mit anderen Jugendlichen im Volkspark auf und unterhielten sich.

Der 19-jährige Hagener schilderte, dass er von dem Jüngeren während des Gesprächs „aus Spaß“ einmal gegen die rechte Schulter und einmal gegen die linke Schläfe „geboxt“ worden sei. Dies habe er jedoch nicht als Spaß aufgefasst und beabsichtige deshalb zu gehen.

Der 14-Jährige sei ihm daraufhin gefolgt und habe ihm mehrfach Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Polizei konnte den 14-Jährigen antreffen und der Wache zuführen. Er gab einen anderen Verlauf der Geschehnisse an.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Der 19-Jährige habe versucht, ihn in ein Gebüsch zu schubsen, er habe ihm deshalb mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf hätte der 19-Jährige versucht, ihn und einen Freund mit Pfefferspray zu besprühen, habe das Spray dabei jedoch selbst abbekommen. Nachdem der 14-Jährige den Hagener geschlagen habe, sei dieser geflüchtet. Der 17-jährige Freund der Kontrahenten hatte Hautabschürfungen an den rechten Handknöcheln und einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Die Handknöchel des 14-Jährigen waren ebenfalls gerötet und er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille. Bei dem 19-Jährigen zeigte das Testgerät 0 Promille an. Er kam vorsorglich zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus.

Polizisten brachten den 14-Jährigen nach der Aufnahme des Sachverhalts nach Hause. Sie fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

