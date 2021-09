Hagen: 15-Jähriger gesteht Vergewaltigung einer Frau (21)

In diesem Parkhaus direkt über der Polizeiwache in Hagen sollen zwei Jugendliche (13 und 14 Jahre alt) eine Frau (21) vergewaltigt haben. Das ältere der beiden Kinder hat nun vor Gericht gestanden.

Hagen. Ein Jugendlicher muss sich in Hagen wegen der Vergewaltigung einer Frau (21) vor Gericht verantworten. Bei der Tat war er erst 14 Jahre alt.

Er ist der bekannteste 14-Jährige aus Hagen. Im negativsten Sinne. Denn als hartnäckiger Intensivtäter sorgte er monatelang für Schlagzeilen.

Mittlerweile ist der Jugendliche 15 Jahre alt und seit Montagmittag vor dem Landgericht angeklagt: Für die Tat, die Ende März bundesweit für Aufsehen sorgte – die Vergewaltigung einer Frau (21) im Parkhaus über der Polizeiwache Innenstadt.

Tägliche Berichte der Polizei

Im Herbst vergangenen Jahres verging kaum ein Tag, an dem die Bundespolizei nicht über die Straftaten eines 14-jährigen Jungen berichten musste, der im Umfeld des Hauptbahnhofs sowohl tagsüber als auch nachts sein hartnäckiges Unwesen trieb. Diebstähle, Einbrüche, Körperverletzungen, Hausfriedensbrüche, Beleidigungen – die Auflistung ist sicherlich nicht vollständig.

Weit über 60 Fälle wurden aktenkundig, darunter auch „Kleinkram“ wie das Klauen von drei Regenschirmen bei Drogerie Rossmann (Stückpreis 5,95 Euro) oder von 100 Kugelschreibern im Job-Center.

Jugendlicher Übermut

Vielleicht war anfänglich auch nur sein jugendlicher Übermut im Spiel, als der 14-Jährige ein Glas Würstchen bei Aldi einsteckte und in der Tiefgarage am Bahnhofsvorplatz zwei Hydranten aufdrehte, so dass 40.000 Liter Wasser ausströmten (Schaden hier: 690 Euro). Selbst vier Wochen Jugend-Dauerarrest vermochten ihn nicht mehr zu stoppen.

Spätestens zu Beginn des Jahres wurde die Vorgehensweise des Jugendlichen rasanter, rücksichtsloser und härter: Diebstahl eines E-Bikes (Wert: 2400 Euro) von einem Autodach-Gepäckträger, zahlreiche Schlägereien mit Ladendetektiven, Angriffe auf Polizeibeamte.

Jugendlicher im Bahnhofsviertel unterwegs

„Er trieb sich fortwährend in der Bahnhofsszene rum, stand damals dauerhaft unter Alkohol“, weiß sein Verteidiger Ihsan Tanyolu (Dahl). „Es war ständig Wodka im Spiel.“

Die Polizei führte den 14-Jährigen bereits als Intensivstraftäter, als am 26. März der Vorfall geschah, der in ganz Deutschland durch die Medien ging und den Jugendlichen hinter die Gitter der Justizvollzugsanstalt Iserlohn brachte, wo er seitdem in Untersuchungshaft einsitzt: Die Vergewaltigung eine 21-jährigen Frau.

Direkt über der Polizeiwache

Das Verbrechen hatte sich gegen 17.30 Uhr in dem Parkhaus an der Bahnhofstraße abgespielt. Ausgerechnet in dem Gebäude, im dem sich auch die Polizeiwache Innenstadt befindet. Dort soll er, noch vor dem gewalttätigen sexuellen Übergriff, zunächst mit einem Mittäter, das Mobiltelefon und rund 35 Euro Bargeld des späteren Opfers geraubt haben.

Nach der Vergewaltigung auf der zweiten Parkhausetage war die junge Frau leicht bekleidet vom Parkdeck geflüchtet und schreiend über den Bürgersteig vor der Polizeistation gelaufen, wo Passanten und Polizeibeamte auf sie aufmerksam wurden. Der damals 14-Jährige hatte zur Tatzeitpunkt 1,39 Promille Alkohol im Blut.

Sexualverbrechen eingeräumt

Er hätte sich vor Gericht, so sein Verteidiger Tanyolu, „komplett selbstständig zu dem Vorwurf geäußert“ und das Sexualverbrechen eingeräumt: „Mein junger Mandant zeigte sich vollumfänglich geständig.“

Dadurch bräuchte die Geschädigte nicht als Zeugin vor Gericht vernommen zu werden. Der Jugendliche, so erzählt sein Anwalt aus der nichtöffentlichen Verhandlung, hätte die Richter um Hilfe gebeten: Er wolle für immer vom Alkohol wegkommen.

