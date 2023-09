Polizei in Hagen Hagen: 16-Jährige seilt sich ab – Sturz in die Tiefe

Hagen-Mitte. Zu einem folgenschweren Fenstersturz kommt es am Dienstagmittag in der Hagener Innenstadt. Das Opfer ist schwer verletzt.

Bei einem Sturz aus dem Fenster eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Hagener Innenstadt ist am Dienstag in den Mittagsstunden eine 16-jährige Teenagerin schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war die Jugendliche aus dem Fenster des dritten Obergeschosses einer Immobilie an der Ecke Hoch-/Kampstraße geklettert und von dort aus fünf Meter in die Tiefe gefallen.

Mit Bettlaken abgeseilt

Nach Angaben von Augenzeugen soll das Opfer versucht haben, sich mit Hilfe von Bettlaken abzuseilen, habe dabei den Halt verloren und sei zunächst auf die Außenleuchte einer darunter liegenden Gaststätte geprallt, bevor es am Boden aufschlug. Das Mädchen wurde noch vor Ort notärztlich in einem Rettungswagen versorgt. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, es bestand jedoch nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort keine Lebensgefahr.

Nach Angaben von Augenzeugen soll das Opfer versucht haben, sich mit Hilfe von Bettlaken abzuseilen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Offenkundig hatte die 16-Jährige eine Freundin besucht. Als die Mutter der Gastgeberfamilie auftauchte wollte sie unerkannt durchs Fenster verschwinden. Bei dem Versuch kam es zu dem folgenschweren Unglücksfall. Während des Einsatzes blieb die Kreuzung am Rande der Hagener Fußgängerzone für den fließenden Verkehr zeitweise gesperrt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen