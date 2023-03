Hagen: 16-Jähriger stiehlt Parfüms im Wert von 500 Euro

Hagen. In der Hagener Innenstadt macht der 16-Jährige Beute in einer Drogerie. Ein Ladendieb verfolgt die Brüder bis zum Eintreffen der Polizei:

Ein 16-Jähriger hat ein der Hagener Innenstadt, in der Hohenzollernstraße, versucht, in einer Drogerie diverse Parfüme im Wert von rund 500 Euro zu entwenden. Eine Mitarbeiterin beobachte, wie er sich die Ware nahm und das Geschäft im Laufschritt verließ.

Ladendetektiv verfolgt das Geschwisterpaar

Er entfernte sich in Begleitung eines zweiten Mannes in Richtung Hochstraße und wurde vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt. In der Viktoriastraße warf der 16-Jährige das Diebesgut weg. Er gab bei der Polizei an, dass sein Bruder keine Ware entwendet habe. Die Ermittlungen, inwieweit der 24-Jährige mit der Tat in Verbindung steht, dauern an. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen