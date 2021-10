Hagen: Herumtreiberin (17) bedroht abermals die Polizei

In der Bahnhofswache der Bundespolizei ließ die 17-Jährige ihren Aggressionen freien Lauf.

Hagen. Die 17-Jährige, die am Hauptbahnhof in Hagen randalierte, war schon in der Nacht zuvor aufgefallen. Sie schrie volltrunken auf der Wache herum.

Die 17-jährige Hagenerin, die in der Nacht zum Montag in Handschellen von der Polizei abgeführt wurde, hatte die Beamten bereits in der Nacht zuvor auf Trab gehalten. Dabei glich ihr Verhaltensmuster dem von der nachfolgenden Nacht.

Es war gegen 21.15 Uhr am Samstagabend, als die offensichtlich stark alkoholisierte Jugendliche die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen aufsuchte und die Beamten lautstark aufforderte, sie nach Hause zu fahren. Als die Einsatzkräfte die „Taxifahrt“ ablehnten, wurde sie aggressiv und schlug nach einem Mitarbeiter.

+++ Lesen Sie auch: Herumtreiber halten Polizei Hagen am Bahnhof in Atem

Das Mädchen konnte sich auch in der Folgezeit nicht beruhigen und verhielt sich zunehmend ausfallend gegenüber den Beamten. Der Aufforderung, die Wache zu verlassen, kam es nicht nach. Vielmehr trat und schlug die Hagenerin mehrfach gegen die Eingangstür der Wache. Dabei schrie sie herum und forderte die Beamten erneut auf, sie nach Hause zu fahren.

Beamten müssen sich pausenlos Beleidigungen gefallen lassen

Dem Angebot, Angehörige zu verständigen, willigte sie schlussendlich ein. Die Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten ergab, dass die junge Frau durch eine Angehörige abgeholt werden sollte.

Als sie jedoch erfuhr, dass sie 20 Minuten warten müsse, wurde sie abermals aggressiv. Während der Wartezeit schlug sie erneut nach einem Polizeibeamten, der den Angriff jedoch abwehren konnte. Daraufhin versuchte die Hagenerin mehrfach, die Beamten zu treten. Des Weiteren beleidigte sie die Einsatzkräfte pausenlos.

Junge Frau mit 2,3 Promille erheblich betrunken

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass die 17-Jährige mit 2,3 Promille erheblich alkoholisiert war. Schließlich wurde sie in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Doch nun kommt erheblicher Ärger auf sie zu, denn die Bundespolizisten leiteten u.a. ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

Das alles war ihr aber offenbar keine Lehre, wie die Vorfälle in der Nacht zum Montag zeigten, als sie abermals vor dem Hauptbahnhof ihr Unwesen trieb und mit zwei Begleitern die Polizei in Atem hielt. -hh-

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen