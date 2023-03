Polizei in Hagen Hagen: 17-Jähriger mit Messer in der Tasche auf Diebestour

Hagen-Mitte. Mit einem Messer in der Tasche ist ein Jugendlicher in der Hagener Innenstadt auf Diebestour gegangen. Doch der Beutezug endete kläglich.

Ein Jugendlicher ist am Donnerstag in der Hagener Innenstadt mit einem Messer in der Tasche bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Gegen 11.30 Uhr hielt sich der 17-Jährige in einer Drogerie in der Mittelstraße auf und griff dort ein Parfüm aus dem Verkaufsregal. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu zahlen verließ, sprach ihn eine Mitarbeiterin an.

Polizei beschlagnahmt Waffe

In seiner Jacke hatte er in der Innentasche ein Einhandmesser, welches durch die hinzugerufenen Polizeibeamten beschlagnahmt wurde. Der Jugendliche musste die Polizisten zunächst zur Wache begleiten. Dort holte ihn seine Mutter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ab. Der 17-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen.

