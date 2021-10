Hagen: 17-Jähriger wird Opfer von Raubüberfall

In der Rathausstraße in Hagen wurde ein 17-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls.

Ein 17-Jähriger ist am Wochenende Opfer eines Raubüberfalls in der Rathausstraße in Hagen geworden. Die Täter entkamen mit Geld und einer Uhr. Der 17-Jährige wurde am Sonntagabend, gegen 20.10 Uhr, von zwei unbekannten Männern angesprochen. Auf Nachfrage, ob der 17-Jährige Geld wechseln könne, zog dieser zwei Fünf-Euro-Scheine hervor.

Diese nahm einer der Räuber direkt entgegen und steckte sie sich in die Hosentasche. Anschließend packten beide Täter ihr Opfer am Oberteil. Sie drohten mit Schlägen.

Hagen: Täter durchsuchen Umhängetasche

Anschließend durchsuchten sie die Umhängetasche des 17-Jährigen und nahmen ihm seine Armbanduhr ab. Danach flüchteten sie in Richtung Mittelstraße. Einer der Räuber war schlank, hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke.

Der andere war dick, trug eine schwarze Kapuze mit grünen Streifen, sowie schwarze Adidas-Schuhe. Beide Räuber schätzte der 17-Jährige auf maximal 20 Jahre alt. Die Kripo begann mit den Ermittlungen vor Ort. Eine erste Fahndung verlief negativ.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02331/9862066 entgegen.

