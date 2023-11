Hagen: 175 Jahre Eisenbahn - erste Lok fährt in Bahnhof ein

Hagen Vor 175 Jahren fuhr die erste Lok im Bahnhof ein. Warum die Geschichte der Eisenbahn in Hagen aber noch viel weiter zurückgeht.

Es wird dieser Tag kommen, da wird wieder einmal nichts gehen am Hauptbahnhof in Hagen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer befindet sich im Clinch mit der Deutschen Bahn. Es drohen Streiks. Es droht das Chaos. Davon aber konnte man vor 175 Jahren noch nichts ahnen.

Das Jahr, in dem die ersten Eisenbahn am Bahnhof Hagen einfuhr, liegt so lange zurück. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann könnte man gar sagen, dass die Geburtsstunde für die Eisenbahn im Deutschen Reich nicht etwa in den Städten Nürnberg und Fürth liegt, wo ja der berühmte Adler als erste Dampflok verkehrt, sondern in Hagen, wo der Pionier Friedrich Harkort das Eisenbahnwesen vorantrieb.

Die Geschichte der Eisenbahn in Hagen

Das Jubiläum zumindest nimmt Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff zum Anlass, um auf jene bewegten Jahre zurückzublicken. Bei einem Vortrag am Donnerstag, 23. November, 18 Uhr, im Auditorium im Kunstquartiers Hagen, Museumsplatz 1. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Museums- und Archivverein Geschichtsfreunde Hagen e.V., dem Stadtarchiv Hagen und Stadtmuseum Hagen sowie dem Osthaus-Museum Hagen und dem Emil-Schumacher-Museum Hagen.

Vor 175 Jahren ist am Hauptbahnhof Hagen die erste Lok eingefahren. Bahnhof, Eisenbahn. Diese Fotografie, die vor 1880 entstanden ist, zeigt den Blick auf die Hagener Innenstadt und den zweiten Hagener Bahnhof. Foto: Stadtarchiv / Stadtarchiv Hagen

Bereits am 30. März 1825 war in der Hagener Zeitschrift „Hermann“ ein für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlicher Beitrag erschienen. Sein Titel lautete: „Eisenbahnen (Railroads)“. Verfasser war der am 22. Februar 1793 auf Gut Harkorten bei geborene Kaufmanns- und Fabrikantensohn Friedrich Harkort.

Aufsatz in Hagener Zeitung

„Mit diesem Aufsatz im ,Hermann‘ war der damals 32-jährige Harkort der erste Deutsche, der auf dieses innovative Transportmittel, das in England bereits Furore machte, hinwies“, sagt Eckhoff. „In den Folgejahren setzte sich Friedrich Harkort, der seit 1819 auf der Burg in Wetter eine „Mechanische Werkstätte“ betrieb und auch Dampfmaschinen produzierte, wiederholt dafür ein, es den Engländern gleich zu tun und ebenfalls Eisenbahnen zu bauen.“

Eisenbahn-Pionier aus Haspe: Das Porträt zeigt den jungen Friedrich Harkort. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Harkort gründete bereits 1826 die erste deutsche Eisenbahngesellschaft. Zunächst konnte er lediglich kleinere Erfolge verzeichnen. „Erste Erfahrungen sammelte Harkort mit dem Bau einer Schienenbahn 1829/30, die die Zeche Trappe bei Silschede mit dem Tal der Ennepe in Westerbauer verband und deren Strecke immerhin die Länge einer preußischen Meile, rund 7,5 Kilometer, aufwies“, sagt der Historiker Ralf Blank, Leiter des Fachdienstes Wissenschaft, Museen und Archive der Stadt Hagen. Die geplanten Baukosten von 15.500 Talern hatten sich bis zur Fertigstellung nahezu verzwölffacht. Allerdings gab es keine Loks. Auf den mit Eisen beschlagenen Holzschienen (Stahlschienen folgten erst 1856) rollten zunächst Acht-Scheffel-Wagen (ca. 300 Liter), die meist von zwei Pferden gezogen wurden, bis 1876 dann Dampflokomotiven zum Einsatz kamen. Damals, so Blank, sei wohl verschlafen worden, diese Innovation früher weiterzuentwickeln.

Harkort schreibt Buch über die Eisenbahn

Gleichwohl: „Im Jahr 1833 knüpfte Harkort an seinen ersten Aufsatz an und verfasste das Buch ,Die Eisenbahn von Minden nach Cöln‘. In dieser Schrift stellte er die Vorteile einer schienengebundenen Verbindungsstrecke zwischen dem Rhein und der Weser heraus“, so Eckhoff. „14 Jahre später – 1847 – sollte Harkorts Vision Wirklichkeit werden: Die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft konnte ihren Betrieb aufnehmen. Die Strecke dieser Eisenbahn führte aber nicht, wie Harkort es vorgeschlagen hatte, durch das Tal der Wupper und über Hagen nach Dortmund, sondern über Duisburg und Essen ins spätere Ruhrgebiet.“

Diese Gedenktafel erinnert heute in Haspe an die Kohlenbahn. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Harkort war ein technologisch sehr aufgeschlossener Mensch, der sich auch zu einem frühen Zeitpunkt für Dampfmaschinentechnik interessierte“, erinnert Blank daran, dass der Unternehmer nicht bloß aus Selbstzweck, sondern auch aufgrund seines Pioniergeistes diese Entwicklung vorantrieb. Aber trotz aller Euphorie bei den Aktionären kam die Kohlenbahn jedoch nicht aus den roten Zahlen heraus. 1846 ging sie in den Besitz der Zeche Trappe über. Der relativ niedrige Verkaufspreis von 6600 Talern lässt vermuten, dass das Geschäft aus der Not heraus getätigt wurde.

Doch in Hagen musste man nicht lange auf einen eigenen Eisenbahnanschluss warten – bereits im Dezember 1848, also vor genau 175 Jahren, passierte die erste Lokomotive der 1844 konzessionierten Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft die Volmestadt. „Und nur wenige Monate später, 1849, war die gesamte Strecke fertiggestellt“, sagt Eckhoff.

Hagen wird Knotenpunkt

In den Folgejahren baute die Bergisch-Märkische-Eisenbahn zahlreiche weitere Verbindungen, die dazu führten, dass sich Hagen sowohl zu einem Eisenbahnknotenpunkt als auch zu einem bedeutenden Standort der Eisenbahnzulieferindustrie entwickelte. „Spätestens seit 1841 stellte die Harkortsche Fabrik in Haspe Arbeitsgeräte, Schienenzubehör und Teile für Betriebsmittel her“, sagt Eckhoff. „Hagen entwickelte sich zur größten westfälischen Stadt südlich der Ruhr.“

Dieses Bild zeigt die Kohlenbahn in Haspe in den 50er Jahren. Zurück geht sie auf eine Initiative des Pioniers Friedrich Harkort. Foto: Hagener Heimatbund/Archiv Eckhoff / WP

Mit Forschungen zur Kohlenbahn hatte man 2017 auch den ambitionierten Hobby-Archäologen Horst Klötzer beauftragt. Jener Mann, der im heimischen Raum schon zahlreiche Funde gemacht hat, die als Basis für neuen Ansätze in der historischen Forschung dienten, sollte mögliche Überreste der einstigen Kohlenbahn, nach der in Haspe heute die Straße An der Kohlenbahn benannt ist, aufspüren. „Leider war die Mission nicht von Erfolg gekrönt“, so Ralf Blank, „anscheinend hat man die Überreste konsequent entsorgt.“

Blick auf wichtige Firmen

Eckhoff nimmt nun die Ankunft der ersten Lok in Hagen vor 175 Jahren zum Anlass, die frühen Jahrzehnte der „Hagener Eisenbahngeschichte“ zu beleuchten. Dabei geht er auch auf verschiedene Firmen ein, die für die Entwicklung Hagens im Zusammenhang mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes von Bedeutung gewesen sind.

