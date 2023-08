Hagen: 18-Jähriger schlägt auf S-Bahn-Fenster ein

Hagen. Ein Zug der Linie S8 ist in der Nacht zu Freitag im Hauptbahnhof Hagen Ziel einer Vandalismus-Attacke geworden. Täter soll hier auf Urlaub sein.

War es pure Lust an der Zerstörung? Zwei Scheiben einer S-Bahn sind am späten Donnerstagabend im Hauptbahnhof Hagen zerschlagen worden. Täter soll ein 18-Jähriger aus Slowenien sein, der auf Reisen ist, teilte am Freitag die Bundespolizei mit.

Gegen 23.05 Uhr stand der Zug der Linie S8 an Gleis 12, Abfahrt sollte laut Fahrplan um 23.33 Uhr sein. Plötzlicher Krach habe laut Bundespolizei einen Zugbegleiter aufgeschreckt. In einem der Waggons entdeckte er dann die zerschlagenen Scheiben.

Vandalismus-Attacke in S8 in Hagen: 18-Jähriger wohl nicht alkoholisiert

Mit einem Notfallhammer soll der 18-Jährige auf die Scheiben eingeschlagen haben. Polizisten hätten den Slowenen in der S-Bahn angetroffen, teilte die Bundespolizei mit. Das Notwerkzeug habe er zuvor aus einer Halterung im Zug gerissen. Der Polizei lägen Videobilder aus dem Zug vor.

Fortgesetzter Vandalismus: Das Aus für die E-Roller in Hagen

Drogen oder Alkoholgenuss hätten die Polizisten bei dem jungen Mann nicht festgestellt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage. Der 18-Jährige habe sich zur Sache nicht geäußert, sagte die Sprecherin. Nach Aufnahme seiner Personalien und der Befragung auf der Wache der Bundespolizei sei er wieder auf freien Fuß gekommen. Nun läuft ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn. Einen Wohnsitz in Deutschland habe er nicht, hieß es bei der Polizei.

Die S-Bahn konnte anschließend trotz der Vandalismus-Schäden weiterfahren, sagte die Sprecherin: „Ein Bahn-Mitarbeiter gab dazu die Freigabe.“ Die Fenster seien nicht gesplittert und durch Sicherheitsfolien in Form geblieben.



