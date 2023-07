Lungen- und Bronchialkrebs waren im Jahr 2021 die dritthäufigste Todesursache in NRW, wie das IT.NRW zum Weltnichtrauchertag mitteilte.

Gesundheit Hagen: 2.644 Menschen sterben an Lungen- und Bronchialkrebs

Hagen. Lungen- und Bronchialkrebs gilt laut IT.NRW als dritthäufigste Todesursache in NRW. Auch in Hagen sind viele von der Krankheit betroffen.

Lugen- und Bronchialkrebs ist laut dem Statistischen Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) im Jahr 2021 die dritthäufigste Todesursache im Bundesland gewesen. 5,2 Prozent aller Sterbefälle in NRW gehen dabei auf die Krebserkrankung zurück. Wie IT.NRW anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mitteilte, starben 2021 insgesamt 11.353 Personen im Land an Lungen- oder Bronchialkrebs. Gegenüber 2020 sanken sowohl die Sterbefälle als auch der prozentuale Anteil (damals: 5,3 Prozent).

Todesfälle im Schnitt gleich geblieben

In Hagen verzeichnet IT.NRW im Jahr 2021 insgesamt 2.644 Todesfälle, davon 144 im Zusammenhang mit Lugen- und Bronchialkrebs. Davon 81 männliche und 63 weibliche Bürgerinnen und Bürger. Im Vergleich zum Vorjahr 2020, mit 150 Todesfällen durch die Krebserkrankung, ist die Zahl somit leicht gesunken. In diesem Jahr waren 91 Männer und 59 Frauen betroffen.

Auch wenn zwischen den Jahren 2020 und 2021 die Fälle der an Lungen- und Bronchialkrebs gestorbenen Menschen gesunken ist, ist die Zahl auf lange Sicht weitestgehend konstant geblieben, wie ein Vergleich mit den Sterbefällen aus dem Jahr 2011 zeigte. In dem Jahr waren insgesamt 143 Menschen in Hagen an der Krebserkrankung gestorben. Jedoch waren es damals 95 Männer und – anders als 2021 – nur 45 Frauen.

Ein Anstieg bei den Frauen

Auch in ganz NRW konnte IT.NRW einen Anstieg in weiblichen Todesfällen durch die Krebserkrankung beobachten: Während der Anteil bei Männern von 8,5 Prozent im Jahr 2011 auf 6,1 Prozent im Jahr 2021 deutlich zurückging, war bei Frauen ein leichter Anstieg von 3,9 auf 4,2 Prozent zu verzeichnen. Mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren sind die an Lungen- und Bronchialkrebs verstorbenen Männer und Frauen im Schnitt rund sieben Jahre jünger als alle anderen Verstorbenen.

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass die Zuordnung der Todesursachen in der Todesursachenstatistik auf den Angaben der den Tod bescheinigenden Ärztinnen und Ärzte in den ausgestellten Todesbescheinigungen basiert. Bei den vorliegenden Daten handelt es sich um eine nachweisbare Untergrenze. Im Jahr 2021 wurde für 1,7 Prozent der Sterbefälle keine Todesbescheinigung an IT.NRW übermittelt. Diese Fälle wurden den ungenau oder nicht näher bezeichneten Todesursachen zugeordnet. Insgesamt entfielen 8,9 Prozent der Todesfälle auf diese Rubrik.

