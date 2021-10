Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: 20-Jährige legt Irrfahrt im Vollrausch hin

Hagen-Mitte. Eine stark betrunkene Fahranfängerin steuert mitten in der Nacht durch Hagen. Die Polizei kann sie nur mit Mühe stoppen.

Eine volltrunkene 20-Jährige hat in der Hagener Innenstadt eine bemerkenswerte Irrfahrt hingelegt: Nachts um 3 Uhr war der Polizei auf der Bahnhofstraße ein Opel Corsa aufgefallen, der vor einer roten Ampel wartete und dabei halb auf dem Parkstreifen stand. Als die Ampel auf Grün schaltete, heulte der Motor des Wagens auf, das Auto fuhr über den Gehweg und prallte dort fast mit dem Ampelmasten zusammen.

20 Meter über den Grünstreifen

Nun galt die Aufmerksamkeit der Beamten voll und ganz dem Corsa und seiner Fahrzeugführerin. Diese lenkte ihr Auto zunächst weiter über die Bahnhofstraße und bog letztlich in die Körnerstraße ein. Hier war ihr die Fahrbahn aber offensichtlich nicht breit genug, denn sie steuerte den Wagen etwa 20 Meter über einen Grünstreifen. Anschließend ging die Fahrt am Sparkassen-Karree vorbei und über Bürgersteige hinweg in den Kreisverkehrs. Dort beachtete die Fahrerin dann doch mal die Anhaltesignale der Polizei und stoppte den Corsa ruckelnd auf dem Bürgersteig.

Aus dem Auto schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Die 20-jährige Frau, die allein im Fahrzeug saß, wurde gebeten, auszusteigen. Hierbei taumelte sie deutlich und musste sich an dem Auto abstützen, um sich einigermaßen auf den Beinen halten zu können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Es folgten Blutprobe, Führerscheinentzug und eine Strafanzeige für die Fahranfängerin.

