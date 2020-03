Hagen: 20-Jähriger rettet Kinder vor Kollision mit einem Bus

Altenhagen. Durch das beherzte Eingreifen eines Passanten konnte in Altenhagen ein schwerer Kinderunfall verhindert werden.

Dem mutigen Eingreifen eines Passanten ist es zu verdanken, dass in Altenhagen ein Kinderunfall verhindert werden konnte. Dabei wurde der 20-Jährige am Montag gegen 17 Uhr selbst verletzt.

Ein Linienbus der Hagener Straßenbahn fuhr an einer Ampel an der Einmündung Friedensstraße bei Grünlicht an, als zwei Kinder von der gegenüberliegenden Straßenseite die Fahrbahn überquerten. Der 20-Jährige erkannte die Gefahr für die ihm unbekannten Kinder, trat auf die Fahrbahn und nahm die Kinder beiseite, kollidierte aber seinerseits mit dem Bus. Die Kinder blieben unverletzt, der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.