Hagen: 200 Kinder und ein unkonventioneller Professor

Hagen. Die Kinderuni an der Fachhochschule Südwestfalen begann mit einer Mischung aus Witz und Wissenschaft – verkörpert von Professor Jan Richling.

Um zu wissen, wie sich Computer untereinander verständigen, muss man wissen, wie sich Menschen verständigen: „Indem sie dieselbe Sprache sprechen“, sagte Professor Jan Richling. Die Basis aller Computersprachen aber ist der Binärcode, der sich bequem mit zwei Zeichen (am bekanntesten 0/1) darstellen lässt. „Die 0 bedeutet Licht aus, die 1 Licht an“, erklärte Richling: „Damit könnt ihr, per Computer, ganze Texte senden.“

200 Kinder besuchten die Vorlesung am Dienstagabend.

Angesprochen fühlen durften sich am Dienstagnachmittag 200 Jungen und Mädchen aus Hagen, die die erste Vorlesung der diesjährigen Kinderuni an der Fachhochschule Südwestfalen besuchten – und viel Spaß hatten mit dem 46-jährigen Professor für technische Informatik, der seit fünf Jahren in Hagen lebt und lehrt und den Eindruck eines Wissenschaftlers vermittelt, dem die menschliche Sprache nicht genügt, um der Fülle und dem Tempo seiner Gedanken Ausdruck zu verleihen.

„Im schlimmsten Fall gibt es Tote“

An der Fachhochschule ist der gebürtige Berliner für seinen trockenen Humor gefürchtet. Wenn einem Informatiker ein Fehler unterlaufe, stürze im schlimmsten Fall das System ab, sagte er, um dies anschließend mit seiner Tätigkeit im Labor für Mikrorechner zu vergleichen: „Wenn wir als technische Informatiker Fehler machen, gibt es im besten Fall hohen Sachschaden und im schlimmsten Fall Tote.“

Und doch wusste dieser unkonventionelle Hochschullehrer in kindgerechter Weise über Binärsysteme und die Grundlagen der Digitaltechnik zu plaudern und seine jungen Zuhörer – allesamt zwischen neun und zwölf Jahre alt – in die Vorlesung einzubinden. „Stellt euch vor, ihr werft zwei Münzen“, erklärte er ihnen das Datenvolumen von zwei Bits: „Dann könnt ihr vier unterschiedliche Kombinationen erhalten.“

Eine Zahl mit 20 Ziffern

Für die Darstellung des Alphabets mit seinen 26 Buchstaben benötige man fünf Bits, für die gesamte Schriftsprache mit ihrer Groß- und Kleinschreibung, den Umlauten, Sonderzeichen und Ziffern acht Bits. Und dann warf Richling den Kindern eine Zahl mit 20 Ziffern, die die Kombinationsmöglichkeiten von 64 Bits anzeigte, an die Wand und forderte sie auf, sie zu benennen: „Ich bin nämlich Informatiker und nicht Mathematiker. Ich kann die Zahl nicht lesen.“

Dinge, die für uns schwierig sind, seien für den Computer einfach, erläuterte Richling. Und umgekehrt: „Ein Computer kann zum Beispiel kein Mikrophon fangen.“

Infobox Noch zwei Vorlesungen Die weiteren Vorlesungen der Kinder-Uni 2020 in Hagen findet finden am 3. März („Kann es im Kinderzimmer lauter sein als im Fußballstadion?“) und 18. März („Warum bestimmt ein Graph, welchen Weg wir fahren?“) statt. Alle Vorlesungen finden im Audimax, dem größten Hörsaal der Fachhochschule Südwestfalen, an der Haldener Straße 182 statt. Sie dauern etwa 45 Minuten. Anmeldungen sind laut Auskunft der Fachhochschule nicht mehr möglich.

Als schließlich ein Mädchen fragte, wie es denn ein Computer fertig bringe, Nachrichten von einem anderen Computer aus einem fremden Land zu verstehen, glitt der Professor ins Philosophische ab: „Dazu müsste man erstmal verstehen, was wir unter Verstehen verstehen.“ Diese Aufgabe hätte die Kinder vermutlich doch überfordert. Zum Glück war die Vorlesungszeit an dieser Stelle abgelaufen.