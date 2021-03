Hagen: 21-Jährige von zwei Kindern vergewaltigt

Hagen. Eine 21-jährige Frau ist in Hagen in einem Parkhaus von zwei Kindern (13 und 14 Jahre) vergewaltigt worden. Hier die bislang bekannten Fakten.

Eine 21-jährige Frau ist, wie die Polizei erst am Montag mitteilte, bereits am vergangenen Freitag Samstag am Hagener Hauptbahnhof von zwei Kindern vergewaltigt worden. Zu der Tat ist es am Spätnachmittag in einem Parkhaus gekommen. Die beiden mutmaßlichen Täter, zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen, konnten kurz nach der Tat von der Polizei gestellt werden.

Gegen den älteren Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen Haftbefehl durch das Amtsgericht Hagen erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der noch strafunmündige 13-Jährige Beschuldigte wurde dem Jugendamt übergeben. Der Opferschutz der Hagener Polizei wurde eingeschaltet und hat mit der 21-Jährigen Kontakt aufgenommen. Der genaue Tathergang und die Umstände der Tat sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aufgrund des Alters der Beschuldigten werden derzeit nähere Angaben nicht gemacht.