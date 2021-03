Ein 21-Jähriger, der erheblich Alkohol getrunken haben muss, wehrt sich in Hagen gegen die Polizei. Der Mann wird schließlich durch Polizisten festgenommen.

Polizei Hagen: 21-Jähriger randaliert und greift Polizisten an

Hagen. Ein 21-Jähriger hat in Hagen Polizisten angegriffen und in einer Klinik randaliert. Das hat für den Betrunkenen Folgen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Betrunkener die Hagener Polizei erheblich beschäftigt. Er wehrte sich gegen eine Überprüfung, griff Polizisten an und versuchte, im Gewahrsam einen Beamten zu beißen.

Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei zu einer hilflosen Person in der Bahnhofstraße gerufen. Offensichtlich war ein Mann, der Alkohol in erheblicher Menge zu sich genommen haben muss, gestürzt. Zur Feststellung seiner Identität wollten die Beamten den 21-jährigen Hagener nach einem Ausweis durchsuchen. Der allerdings ergriff den Beamten plötzlich am Arm und beleidigt ihn. Zudem spuckte der Hagener nach dem Polizisten. Durch Schlagen und Treten versuchte er, die weitere Kontrolle zu Verhindern.

Hagener Polizei bringt 21-Jährigen in Gewahrsamszelle

Die Polizisten mussten den Betrunkenen fesseln, um ihn dann in eine Klinik bringen zu lassen. Auch dort spuckte er auf die Trage und den Fußboden.

Mit bescheinigter Gewahrsamsfähigkeit und Spuckhaube wurde der Randalierer schließlich in das Polizeigewahrsam gebracht. Doch auch dort gab er nicht klein bei. Er versuchte, einen Beamten zu beißen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Alle Polizisten blieben unverletzt.